旅遊飲食酒店連番受挫　業界料失逾500億元

在去年6月發生修例風波後，今年2月新冠肺炎襲港，與旅遊相關的行業，包括零售、飲食及酒店業連番受挫。有旅遊界議員估計，業界損失合共逾500億港元，現時對外海陸空交通全面癱瘓，出入境都是零收入。

事實上，反修例示威已對經濟造成極大打擊。政府經濟顧問辦公室早前發表有關社會事件可能導致經濟損失的報告，粗略推算零售、餐飲和酒店業，以及訪港旅客其他消費開支，可能因社會事件而引致額外跌幅，造成經濟損失。推算去年第3季經濟按年負增長2.9%的其中約2%，可歸因於該些行業所受到社會事件的衝擊，加上訪港旅客其他消費開支減少，造成的經濟損失合計約為150億港元。

議員姚思榮說，以150億港元推算，新冠肺炎疫情打擊尤甚，因為出入境都停頓，而且未知何時完結，今次損失肯定不止150億港元，保守估計至少350億港元。

餐飲聯業協會會長黃家和估計，單是今年頭3個月，業界已損失120億港元，逾600間食肆因疫情而暫停營業及結業，部分暫停營業後恐未能重開，預計餐飲業失業率將由現時7.5%，上升至8.5%，情況嚴峻。他認為防疫抗疫基金需要加碼，為業界提供更加資金，另經濟援助食品及酒供應商。