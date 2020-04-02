調查首次錄得5罕見蝴蝶品種　環團憂氣候變暖或影響生態

環保團體綠色力量公布2019年度「節氣觀蝶調查」結果。調查指，去年錄得127種不同品種蝴蝶，數目達7800隻，兩大數據均打破過去15年調查紀錄。綠色力量表示，去年是香港有紀錄以來最暖的一年，反映氣候變化可能已影響本地蝴蝶生態。

調查涵蓋去年2月立春至今年1月大寒，結果顯示蝴蝶物種和數目，均創調查以來新高，其中蝴蝶個體數目較過去調查全年平均值大增50%。有5隻蝴蝶品種更是首次出現在調查中，包括屬「非常罕見」的娑環蛺蝶及長腹灰蝶；屬「罕見」的柑橘鳳蝶和雙斑趾弄蝶；以及疑波灰蝶。

根據歷年調查，一年24節氣中均會出現3個物種和數目的高峰期，分別是3月中的「春分」、6月初的「芒種」以及11月初的「立冬」。而去年除此3大高峰期外，7月中的「大暑」亦異常地成為新高峰。

綠色力量高級環境事務經理單家驊分析，去年是香港有紀錄最暖一年，天氣溫暖加速植物生長，蝴蝶食物因而增加，促使蝴蝶加快繁殖。他表示，調查可見，氣候長期變暖未必是好事，若蝴蝶出沒模式持續改變，有機會錯過植物花期而影響覓食，繼而影響繁衍及生存，食物鏈也可能會被破壞，而依賴蝴蝶傳播花粉的植物，亦會受到影響。