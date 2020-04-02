特別財會：公務員違法違紀被懲處　郵政署最多共55宗

在上一個財政年度，郵政署人員因違法、違紀被懲處的個案有55宗。

過往不少公務員因「知法犯法」而被革職。公務員事務局回覆議員在財政預算案的書面問題，指2019至2020年度截至去年底，撇除紀律部隊，郵政署錄得最多因違法、違紀被懲處的個案，總計有55宗，其中11人因觸犯刑事罪行被定罪而分別被降級、嚴厲譴責、譴責及罰款等，另44人被口頭或書面警告及訓誡。

緊隨郵政署之後是食物環境衞生署，錄得49宗個案，其中27人被降級或嚴厲譴責等懲罰，22人被口頭警告或訓誡等。排第三位是錄得29宗個案的康樂及文化事務署，當中3人被免職，6人被降級等，20人被口頭警告或訓誡等。

在紀律部隊方面，警務處錄得95宗個案，為最多人違反紀律而受處分個案的隊伍，10名警員被革職，32人被降級、譴責、罰款或警告等正式紀律行動，亦有53人被訓誡、口頭或書面警告等；消防處亦錄得32宗個案，雖然無人被免職，但有23人被降級或嚴厲譴責等懲罰，分別被口頭警告或訓誡等有9人。

懲教署則有26宗個案，3人被免職，2人被降級等懲罰，而分別被訓誡或口頭警告等亦有21人。