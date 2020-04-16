8成體育教練不滿一次性補助　議員促盡快補漏

政府早前推出「限聚令」，加上學校停課已逾2個月，使補習班、興趣班等行業大受影響，當中包括體育教練。有體育教練今日(16日)批評政府在第二輪防疫抗疫基金(基金)向每位在學校任教或在各個體育總會註冊的體育教練發放一次性7500港元補助並不足夠，他們期望政府可局部開放康文場地，並制定安全的社交距離規定，及希望學校和機構能接受體育網上教學的觀念，好讓體育教練不至於坐食山崩。

醫學界議員陳沛然聯同一班體育教練舉行記者會，反映體育教練的苦況。陳認為，政府推出的次輪基金仍然遺漏甚多，不但對私人診所支援不足，對體育界也是一樣，要求政府盡快補漏拾遺。

香港體育教練工會籌組委員之一的足球教練黃浩賢表示，其工會曾就次輪基金進行網上調查，發現近80%受訪者是體育教練不滿意政府的「一次性7500港元資助 」，亦有近80%受訪者表示自「禁聚令」以來，一直處於零收入狀態。黃指，現時不少體育教練為了生計被迫轉行送外賣、快遞，甚至賣生果。他認為，這對本港的體育發展是一個很大的人才流失。

另一籌組委員劉嘉豪批評，政府沒有重視過本港體育界，很多體育教練因「禁聚令」而要暫停工作，形容業界現時是「零收入、少支援」。該工會希望政府可局部開放康文場地，並制定安全的社交距離規定，以便體育教練能繼續教班，賺取收入。