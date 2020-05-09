疫情紓緩市民續戴口罩行街　批政府反應慢拖累經濟

母親節將近，今日(9日)亦是禁聚令放寬後首個周末，不少家庭及情侶外出沙田一帶商場逛街。雖然香港連續多天無本地感染個案，大多市民仍有戴上口罩。有市民批評政府前期防疫工作反應緩慢，導致之後要推出一系列禁聚措施，令經濟陷入困境。

在沙田希爾頓中心，約有20人於一間室內遊樂場遊玩，當中不乏一家大細共敍天倫之樂。每台遊戲設施之間均有隔板，入店前亦須通過體溫檢測。

獲准重開的也包括戲院，新城市廣場的戲院就張貼告示，指於下午1時15分開始售票，又在昨日(8日)起推出買一送一優惠，吸引10多名市民排隊購票。戲院的電腦螢幕顯示，每兩個座位就隔空兩個座位，前後亦隔空一個座位，形成如西洋棋棋盤的畫面。

「遲囉！」市民鍾先生狠批政府於防疫前期措施不足，反應遲緩，導致需要推出一系列禁聚令「補鑊」，「成日話根據科學，但其實都係自圓其說」。他又指政府的防疫措施和應變能力不及台灣，但面對批評時仍「唔認衰」。

他與女友一同到場購買戲票，不過他指雖然已很久沒有外出，但不是特別想看電影，因為家中已有很多收費影片平台可供選擇，而且戲院戲種很少。他續指，今日是「消費下，支持下」，期待連續28日沒有新增本地個案一日到來。