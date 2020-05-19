警「披星」行動搗破旺角毒窟拉11男女　

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（19日）下午約3時進行代號「披星」的打擊毒窟行動，突擊搜查旺角山東街59號一單位，共拘捕11人。當中一名61歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；其餘5名本地男子及5名本地女子，年齡介乎45至67歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。行動中共檢獲約19克懷疑「冰」毒、5克懷疑海洛英、18粒懷疑藍精靈、小量現金及一批懷疑吸食毒品工具如冰壺、針筒、錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總市值約15,000元。

被捕男女現正被扣留調查。警方亦會調查被捕男女有否違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），不排除會向被捕男女加控相關罪行。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。