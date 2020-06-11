下學年起所有老師須接受培訓　學習專業操守

教育局就教師操守培訓昨日(10日)向全港學校發通告，指出在下個學年開始，新入職的教師必需在3年內接受由教育局提供的30小時核心培訓，包括「教師專業身份」及「展現專業操守和價值觀」等課程。在職教師則維持每3年接受150小時培訓，但按教育局最新要求，當中需要有不少於30小時的內容涵蓋指定範疇，當中亦包括「專業操守」課程。

局方指出，有關修訂可以「為教師提供更有系統和更聚焦的專業發展機會，以落實香港教師專業階梯」。而據有關通告，2020至2021年的學年起，新增入職教師的培育課程，並更新了在職教師及晉升教師培訓要求。在新教師入職首3年中，必須完成30小時核心培訓，核心培訓將由教育局提供。另外，亦需按老師的個人專業發展，參與不少於60小時的選修培訓；在職教師亦要撥30小時修讀指定兩範疇。

據局方的新入職教師培訓課程電子簡報，課程的目的在於協助新入職老師掌握其專業角色、展現專業操守和價值觀；以及吸取最新的教育政策和措施的資訊，以適切地應用於教學工作。而培訓對象則包括所有首次於公營學校(包括官立學校、資助學校、按位津貼學校)或直接資助計劃學校任教的全職教師。