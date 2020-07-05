港區國安法：涉本土政論書籍要下架　學校促教育局訂明確指引

康樂及文化事務署轄下公共圖書館以《港區國安法》為由，覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，暫時不予外借或預約，事件引起教育界憂慮，擔心學校圖書館沒有足夠資源及能力，主動作額外的「自我審查和篩選」，有機會誤墮法網，希望教育局制訂明確指引。

香港輔導教師協會副主席、香港迦密愛禮信中學校長何玉芬指，會與圖書館主任研究校內有否涉事的書籍，若發現，館藏將暫時下架，但強調校方沒有足夠資源及能力，主動作額外的「自我審查和篩選」，亦沒有學校會購入違法和超越中學課程的書籍。

何坦言，現時仍不清楚狀況，校方亦未收到教育局通知，形容相關指引含糊，學校難以調撥更多資源和人手審視「千千萬萬個資料」，「我覺得由佢哋去搞清楚，多一啲指引」，質疑《香港城邦論》作者陳雲作為中文學者，亦有出版中國語文相關的書籍，內容亦沒有偏離，學校若將相關作者的書籍全部摒棄，「自我審查去得太盡，斬腳趾避沙蟲，咁唔使買書啦」。

教育局回應指，因應《港區國安法》明確規定4類行為罪行，學校管理層及教師應適時檢視各項學與教材料，包括圖書，如發現內容有過時或有機會涉及該4類罪行，除非是在正向教導學生國家安全的意識，否則一如涉及其他嚴重罪行或道德倫理上社會不接受的行為，理應將它們移除，並重新選材。基於校本管理的原則，學校毋須提交圖書館藏書目錄予教育局審評，故難以評論個別書籍，如有任何問題，教育局亦會嚴肅跟進。