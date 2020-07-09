區嘉宏投身入境處32載　太太成重要支柱

被問到歷任處長都更上一層樓，區嘉宏稱目前要盡力做好入境處處長的工作。（羅錦鴻攝）

投身入境處32載的區嘉宏，早於童年一次到入境處辦理證件經驗，就與入境處結下不解之緣，區回想入境處工作的點滴，指自己曾駐守員工福利組別超過9年，令他肯定人員是部門最重要資產，亦明白事事以人為本的重要性；他同時感激同事及家人的體諒，皆因入境處人員駐守不同口岸，需24小時當值，其中他的太太更是其重要支柱，照顧家庭特別是3名子女，令他可以全心全意投入工作。

待人親切的入境處處長區嘉宏，學生時代原來與警務處處長鄧炳強一樣做過臨時演員。區憶述︰「我記得嗰陣好似讀緊中三定中四，拍IQ成熟時定甜甜廿四味，場景係屯門一間學校開放日，我係成班學生嘅其中一個」，結果當一日臨記薪酬是80港元及一盒义燒飯。

儘管如此，區嘉宏最終沒有當上演員，而是投考政府部門，其中一份是入境處助理入境事務主任，另一份是房屋署房屋事務助理，結果入境處先取錄他，及至受訓期間，才接獲房署通知表示聘請他，結果，區選擇留在入境處工作。

事實上，區嘉宏於小時候早與入境處「結緣」︰「我記得細個嗰陣曾跟媽媽去入境處係觀塘雲漢街辦事處辦理回港證，對佢哋（入境處職員）印象好深刻，職員態度親切，熱心服務市民」，加上區於讀書時曾加入制服團體紅十字會，「我都好想多啲年輕人可以參加制服團體，可以培訓紀律性，長大後可以加入紀律部隊」。

區嘉宏於1988年投身入境處，首個駐守的崗位是啟德舊機場，負責「揼印」，結果一做就是32年，期間曾負責不同職務，如管理及支援、簽證管制、個人證件及邊境管制，其中過去3年時間更連升3級，至本月初正式成為入境處處長，統領9000人。對此，他感謝中央及行政長官對其信任及認同，今後會竭盡所能，帶領部門繼續本着以民為本信念，盡心盡力為市民提供優質服務。

被問到歷任入境處處長於官場均會更上一層樓，日後有機會會否考慮加入問責班子，區嘉宏表示，自己目前最關注是盡力做好處長工作，帶領同事為香港嚴密把關︰「坦白講，身為管理層壓力一定會有，但壓力同時係我帶領整個入境處團隊繼續前進的動力。」