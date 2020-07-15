港大研究揭室內通風不足　可經空氣致超級傳播

新冠肺炎究竟能否透過空氣傳播，一直成為關注，香港大學機械工程學系與內地大學及疾控中心合作，分析廣州一家餐館、湖南兩輛巴士和日本的「鑽石公主號」郵輪於1月至3月間發生的3個新冠肺炎爆發個案，了解病毒經空氣傳播的途徑，研究證實，室內空氣流通不好、通風不足，是有機會在室內環境造成空氣傳播。

港大機械工程系建築環境講座教授李玉國表示，1月尾發生的廣州餐館疫症爆發事件中，3個互不相關的家庭在同一家餐館用餐，而病源患者與距離最遠被感染患者相隔4.6米。至於湖南巴士疫症事件，確診者由長沙回鄉並先後乘坐兩輛巴士，第一程長途大巴有7人被感染。第二程小巴有2人被感染。坐得最遠的感染患者與病源患者相距9.5米。

他說，在廣州餐廳和湖南巴士兩個案例中，病源患者與其他被感染人士所處位置均相隔相當一段距離，其中多個被感染者與病源患者之間的距離超過2米，他們在期間幾乎沒有近距離接觸過，認為除了空氣傳播這個可能性，沒有其他傳播途徑可解釋這種遠距離傳播的現象，並認為通風不足是成因。

他指根據國際通風標準例的規定，餐館每人每秒最低通風量是5升，但上述餐館的通風量僅為每人每秒1升，而感染者的座位分布，也與病源患者呼出載有病毒的氣溶膠濃度分布一致。測量和模擬結果亦發現，3個家庭的餐桌，基本上是被同一組空調風流動形成的氣泡罩著，導致多人被感染。這也解釋了為何其餘15個餐桌上的68位顧客以及餐館服務人員均沒有被感染，因他們的餐桌，並不在出事的氣泡內。

李解釋，感染者呼氣時，射流中的液滴濃度，會隨着離開嘴的距離不斷被空氣稀釋降低，至大約1.5米便減弱至跟背景空氣一樣。但在通風量不足的情況下，室內的平均液滴濃度變得接近病源患者附近1.5米內的液滴濃度，令短距離空氣傳播有機會發展成為遠距離空氣傳播，增加周圍的人感染的風險。團隊在湖南巴士爆發案例中也有類似發現。

至於「鑽石公主號」郵輪個案，發現在留艙隔離期間被感染的乘客，僅限於同艙中的人受感染，反映船艙之間沒有發生遠距離空氣傳播病毒，即船艙中央空調系統沒有引致交叉空氣傳播，反映足夠通風的室內環境，不會導致病毒在船艙之間交叉空氣傳播。

李認為研究提供證據表明近距離空氣傳播是一個重要傳播途徑，通風不足下可造成遠距離空氣傳播，並導致超級傳播的發生。若室內低於每人每秒3升的通風量，有機會導致新冠肺炎的空氣傳播，而有效的室內通風和空氣過濾，即每人每秒8至10升的通風量，足以把空氣傳播的感染風險減至較低，「日常生活中，當你能在遠處聞到別人的氣味，這可能表示空間內的通風不足，這是一個簡單的判斷方法。」