涉於警察防線推跌警長　海員被裁定襲警罪成判囚3個月

25歲海員涉嫌於去年8月在深水埗區的衝突中，從後將一名警長推倒。涉案海員早前否認一項襲警罪，經審訊後被告今(22日)在九龍城法院被裁定罪成。裁判官斥責被告偷襲事主，其行為會令現場情況變得不可收拾，必需嚴懲以保障執法人員安全，判他入獄3星期，但准他保釋等候上訴。

被告韓卓恒被控於去年8月6日，在深水埗欽州街與長沙灣道交界襲擊警察X。被告早前自辯指，當晚他與女友到深水埗吃飯，途上有人將口罩和手套等物交給他，他見該些物品是防護裝備，故收下並戴上。而他晚膳後欲了解現場情況，故留下女友到現場「八卦」，但後來又擔心女友，故急於穿過警方防線找女友，期間不慎撞倒事主。

裁判官今拒絕被告說法，指他為解釋身上有防護物品而堆砌證供。此外，當時情況混亂，警方又施放催淚彈，被告仍認為跑向女友，比用電話聯絡女友更快，實屬不合情理，令人懷疑其女友是否真的在等待被告。裁判官又指看過現場片段後，認為被告的說法不攻自破，顯然他是蓄意行向事主並施襲，意圖破壞警方防線。裁判官另接納案中出任控方證人的3名警員是誠實可靠的證人，裁定被告罪成。

辯方求情指，被告在單親家庭長大，母親患有抑鬱症，被告中五輟學後便外出工作，幫補家計。被告任職水上運動教練，其學員均為他寫信求情，當中包括醫生和老師，讚他性格和善，為人盡責。