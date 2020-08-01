特首辦不點名斥《蘋果》押後選舉報道　穿鑿附會誤導讀者

港府昨日(7月31日)召開記者會，公布香港回歸23年以來首次押後立法會選舉，消息惹來各媒體爭相報道，惟特首辦發言人今日(1日)不點名批評，指有個別媒體對行政長官林鄭月娥與政府抗疫專家之間有關疫情的溝通，作具誤導性的報道，形容報道內容穿鑿附會，試圖誤導讀者，並對此表示遺憾。消息指，涉事為《蘋果日報》一篇題為「醫學專家被擺上枱」的報道。

發言人指，行政長官在昨日的記者會上，詳細說明了押後2020年立法會換屆選舉的理據，並重申政府在過去7個月的抗疫工作中，與專家顧問的互動和默契，每項抗疫措施都是由經通盤考慮後推出。

發言人又重申，政府更表明沒有與任何一位政府抗疫專家討論過押後選舉事宜，在記者會上引述專家意見，均是與疫情有關，包括其中一位專家對目前源頭未明的確診個案，以及追蹤個案力度未足夠，表示關注。

特首辦對個別傳媒於報道中穿鑿附會，試圖令讀者以為政府引述專家對選舉的意見，表示遺憾。發言人又稱，為免不必要的誤會，行政長官在今午舉行的抗疫專家顧問委員會會議上，已主動向4位出席專家澄清有關的失實報道。