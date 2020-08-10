港區國安法：警拘9人包括4名壹傳媒高層　持手令搜查將軍澳總部

壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層等共9人，因分別涉嫌違反港區國安法或串謀欺詐等罪，今日(10日)遭警方國安處拘捕。大批警員早上約9時55分抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓，進行搜查。黎智英其後於早上10時40分抵達壹傳媒大樓，協助調查。至中午1時半，他被押上私家車駛離大樓。

被捕的壹傳媒高層包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。4人同涉及串謀欺詐罪，而周達權則另涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

早上約11時許，警方封鎖大樓2樓一半範圍進行搜查，並押解黎返回辦公室調查。至中午12時，張劍虹被鎖上手銬，被押返2樓辦公室搜查，律師到場了解，被問及有何感想，張僅稱：「我無嘢想講」。另據知有警員手持膠袋到大樓控制室，疑翻看閉路電視片段。

現場消息指，警方曾搜查大樓的2至4樓，分別為編採部、行政部及伺服器房，帶走約20箱證物。下午2時半，警員用手推車把證物推至停車場，搬上貨車運走。

警方國家安全處高級警司李桂華於今早11時20分在壹傳媒大樓外匯報最新情況，他指，刑事部及軍裝警員於今早9時45分，持法庭手令到上址搜查及檢取證物，並將手令展示予該傳媒機構的負責人。李指出，今次情況較特殊，由於上址為一個傳媒機構，故他與負責的警司先進行評估，決定哪些部門不可以搜，例如編採部，之後再分配工作，讓警員分批到可搜查的部門進行搜證，他形容搜查過程進展順利。

李桂華於下午2時許再向傳媒匯報，指帶走25箱證物調查，現時現場陸續解封，員工可返回自由工作。他又指，雖然避免搜查編採部，但因被捕人士辦公室在2樓編採部，故無可避免到該部門。據知，多個證物膠箱內載有手機、電腦及文件等。

警方表示，今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。

據了解，4人與黎智英及其長子黎見恩同樣有份涉及的串謀欺詐罪，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

而將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。