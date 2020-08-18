通識課本刪三權分立公民抗命　強調違法行為須承刑責

高中科目「通識教育科」以往多次被建制派批評內容「教壞學生」，教育局提出為該科教科書提供自願「專業諮詢服務」，經局方閱覽內容後再作修訂。部分出版社昨日(17日)上載經修訂後的勘誤表，當中「今日香港」單元的修訂最為明顯，包括刪走「三權分立」定義、把「本土意識」與「民主派」字眼亦改為「本地意識」及「非建制派」，並修訂多幅諷刺政府的漫畫等；並指出違法行為須承擔法律刑責。

多間出版社將通識科教科書「修訂列表」上載於網站予教師查閱，當中齡記出版有限公司及雅集出版社均在社會政治參與、港人身份認同的課題作出大幅度修改，雅集把「本土意識」與「民主派」等字眼，改為「本地意識」與「非建制派」；同時亦「透過社會運動，如示威、遊行，甚至更激烈的抗爭手法，以爭取社會公義」一句刪去，並在溫和表達不獲政府重視的內容中，新增「部分人亦可以在遵守法律的大前提下」，選擇遊行示威等方式影響施政，並將一整頁以公民抗命為主題的延伸回應題目刪走。

齡記則在以「香港人權法治受保障」為標題的內容中，刪去「警方近年的執法方式侵犯人權，損害香港居民集會及示威的自由」、「人大釋法等均衝擊香港司法制度和法治精神」等字句，餘下人權受《基本法》保障及部分評論指本港人權倒退內容。

香港教育圖書公司(教圖)亦在講公民抗命的課題中，加入「參與者進行此違法行為後，須承擔相應的法律刑責」，並在多處強調不可違法、守法是公民責任等內容。

課本中有關「三權分立」的論述亦有改動，教圖在解釋普通法特點時，直接刪去「信奉『三權分立』原則」一句；雅集則在三權分立的欄目中，刪去「社會普遍認為香港實行三權分立」的字句。明報教育出版有限公司，以及名創教育及明報教育出版有限公司則提到，《基本法》沒有訂明特區政府的體制是「三權分立」，香港政治體制特色「偏向行政主導」。