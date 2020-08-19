探射燈：政府懶理隱青　卸責民間團體

現時本港對於隱蔽青年未有確實定義及統計數據，支援服務主要依靠坊間的志願團體。有關注隱蔽青年的組織批評政府未有建立專門針對隱青的服務機構，希望政府可以增撥更多資源，協助隱青脫離隱蔽生活，重投社會。

「喺政策層面上，香港一直都冇針對呢班隱蔽青年嘅常規性支援服務。」香港基督教服務處註冊社工區曉彤指現時本港提供隱青支援服務的機構並不多，而且大多服務24歲或以下年輕人，其後服務便會終止，「服務點樣連接同承托呢班年輕人係我哋呢班社工一直思考嘅事情。」她希望政府可以增撥更多資源，確保這些機構有足夠人力及物力，持續提供隱青支援服務。

聖雅各福群會隱蔽青年就業及培訓服務計劃經理賴緯倫則希望，政府可以投放更多資源在隱青服務，除資金援助外，更包括配套。他指大部分隱蔽青年並非沒有能力，只是需要一個過渡及培訓期，讓他們可以有時間適應及銜接新的工作及社交環境，無奈現時政府只提供「展翅青見計劃」為24歲以下青年提供就業培訓及轉介，「但展翅青見計劃其實都開辦咗十幾年，啲內容同模式已經唔與時並進，對新一代年輕人嚟講，課程都好唔吸引。」賴期望政府未來可以增加更多再培訓課程，並調整現有課程的內容、模式及接納對象的條件。