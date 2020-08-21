通識教科書刪內容引爭議　組織要求教育局公開評核準則

教育局早前為高中科目「通識教育科」的教科書提供自願「專業諮詢服務」，但經修訂後版本的部分內容引起外界爭議，包括刪走「三權分立」定義、把「本土意識」與「民主派」字眼，分別改為「本地意識」及「非建制派」，修訂多幅諷刺政府的漫畫等。有教育組織聯同中學教師及學者，今日(21日)公布更多是次通識書審查的細節，並評論有關修改。

教育組織「教育野」發言人鄭家朗表示，教育局自去年9月推出通識科教科書「專業諮詢服務」，聲稱「提供專業意見以優化教科書內容」，但近日爆出不少教科書均被修改甚至刪除大量內容，質疑與當局聲稱的「提升教科書質素」、「落實課程的宗旨和目標」等目的完全不符，是「透過所謂諮詢引入政治審查，對學生推行洗腦教育」。他呼籲學生考慮使用舊版的教材。

鄭又指，除近日被廣泛討論的「現代中國」單元外，「能源科技與環境」單元亦疑因政治原因刪去重要的內容，如《香港教育圖書公司新視野通識教育 (綜合四版)》第4頁中，一幅圖指出中國「一帶一路」計劃帶來的污染問題、但改版後卻變為再生能源的好處。他認為改版後的教材，把大量資料「一面倒」變得正面，無法培養學生批判性思考、平衡論述的能力，不論對教師、學生而言，均是「百害而無一利」。

身兼北區區議員的中文科補習老師蔣旻正指出，歷史科與通識科所採用的思維模式類似，而是次事件正是早前教育局要求刪除歷史科試題的延續。他引用《六國論》中的節錄「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢」，指一旦今天習慣了容忍，下一天就會有更為排山倒海的打壓來到。教育局及考評局早前曾表示，因疫情關係課程會有大規模刪減，故蔣關注明年的文憑試，並希望公眾繼續留意事件。

曾在中學任教中文、中國歷史科逾20年的陳志聰表示，以往教育局並沒強制要求通識教科書送審，但近年的措施令人質疑局方對學校的態度以及對老師專業的信任開始轉變，而是次「諮詢服務」更令人覺得「教育局已變成政治局」。陳又希望市民相信本地的教育工作者，並希望教育局不要因政治任務做出反教育的行為，坦言如果了解學生脾性，則明白改版只會有反效果。

組織要求教育局撤回通識科教科書政治審查及刪改、及公開通識科教科書「專業諮詢服務」審核準則，又稱未來將會聯同進步教師同盟、香港教育同行陣線以及香港人教育支援平台發起公開信聯署行動，向教育局展示不滿。另外，組織亦稱會聯絡18區區議會，推動「要求撤回通識科教科書政治審查」相關動議，並希望區議會邀請有關官員解釋事件。

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