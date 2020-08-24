東華三院行善．行更遠　網上滑板展覽暨慈善拍賣

東華三院適逢150周年大搞新意思，獲香港蘇富比全力支持，舉行「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」邀得中港台日著名藝術家、演藝名人及東華三院愛不同藝術的藝術家精心設計滑板，經蘇富比網站展出共57組獨一無二的作品，並同步舉行網上慈善拍賣，為東華三院屬校學生的藝術及音樂教育籌募經費。

東華三院文頴怡主席表示，為配合東華三院150周年主題「行善．行更遠」，「東華三院150周年：滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」特別選取滑板為創作媒介，嶄新地結合慈善、藝術、街頭滑板文化及拍賣等元素，寓意東華三院為服務大眾，緊貼時代與市民大眾所需，正如挑戰極限的滑板運動，永不停步，與大眾一同行善行更遠。

為配合防疫措施，活動原定舉辦的實體展覽已改為網上導覽，市民可經同一活動網址，安在家中參與活動。「今次活動早在年初開始籌備，不久便爆發疫情，活動的安排不斷改變，實在感謝香港蘇富比的全力支持，讓活動得以順利移師網上舉行，讓市民大眾可以安在家中，參與網上展覽及慈善拍賣。藉着蘇富比的環球網絡與網上拍賣平台，更令是次籌募活動可以走出香港，讓世界各地的人認識到東華三院，對本院意義重大。」文頴怡主席代表院方衷心感謝香港蘇富比，除義務策劃網上展覽及網上慈善拍賣外，更慷慨捐出拍賣全數買家酬金及營運附加費，惠及莘莘學子。

活動籌委會主席東華三院馬清揚第二副主席表示，院方致力為兒童及青少年提供全人教育，讓其發揮潛能，盡展所長，回饋社會，是次活動正為院方學生之藝術及音樂教育籌募經費。他又指，活動特別邀得四位不同界別的校友參與滑板設計，分別有著名歌手周柏豪先生、本地老字號蘭芳園第二代掌舵人林俊業先生、從事屬香港非物質文化遺產的花牌製作之蔡榮基先生及大中華區首位樂高®專業認證大師洪子健先生，足以見證院方教育服務的成果。

拍賣由即日起至8月28日（星期五）中午12時為止。該院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，亦不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院服務，敬請各界踴躍競投，共襄善舉。

活動網址：www.sothebys.com/tungwah150