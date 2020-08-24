演藝學院成立兩項獎助學金　涉及逾1133萬元

疫情持續逾8個月，第三波疫情再度打擊本地經濟。香港演藝學院今日（24日）公布，校方早前籌得破紀錄款項，當中逾1133萬港元款項將用作於本學年新成立的兩項獎助學金，包括「2020/21 COVID-19演藝學生援助金」及「2020/21演藝學院獎學金」，向疫情下面臨財政困難的本地學生提供支援，協助他們度過難關。

該校指，「援助金」是為陷入財政困難的學生及其家庭提供經濟援助，學院會向每位成功申請者給予最高1萬港元的援助金。而「獎學金」則為面對財政困難的本地本科生家庭提供援助，並會優先給予一年級新生。每名受惠者每年可獲發約4.2萬港元，而每個學院中的5%學生將符合申請資格。學生如持續取得滿意的學業成績並獲所屬學院推薦，將可獲發最多4年獎學金。

學院指，將繼續密切留意疫情的最新發展，為有需要的學生提供適切的支援及協助。

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