學校投放電子教學資源差異大　研究指直接影響學習質素

來自香港大學和香港科技大學的研究團隊今日(25日)發布「數碼素養360」第二期研究結果，研究指良好的網上教學準備，能對基層學生的學習成果有正面影響，惟不同學校的電子教學團隊有相當大的差異，港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英直言對此感到詫異。

為應對9月開學仍須暫停面授課程和校內活動，第二期研究結果集中分析及解構於學校層面促成網上學習的有利因素。研究發現受訪的53間學校中，發現電子教學團隊的組成有着相當大的差異。當中有一間學校的電子教學小組人員只有2人，而有4間學校的電子教學小組人員則有20人以上。研究指出，電子教學小組除人數外，需要負責整體規劃及發展、老師的教學支援及專業發展、日常電子設備的操作及維護，若果由課程主任、副校長等負責統籌課程的教師負責，會更有利思考如何更好的應用電子教學，從而制定大方向。

研究亦指，教師對網上教學的準備程度與學生的學習成果有正面影響，而教師對網上教學的準備清況，則關乎學校電子學習小組的組成及職能，例如提供與電子學習有關的教師專業發展機會、非資訊科技科目老師參與恒常支援。弱勢家庭學生的學習進度落後，良好的網上教學準備能對基層學生的學習成果有正面影響。

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