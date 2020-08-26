修例風波：7.21元朗襲擊案警再拘1漢　累計44人被捕

警方就去年元朗7.21襲擊案，經過連番追查拘捕多名涉案人士，部分被捕人士已被落案起訢及提訊，而負責跟進案件的新界北總區重案組探員，經進一步調查後，昨日（25日）在屯門區再拘捕一名36歲男子，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」，他現正被扣留調查。事件中，至今累計有44人被捕。

該案於去年7月21日晚發生，當時大批身穿白衫人士於元朗手持武器追打途人，並追擊至西鐵元朗站，繼而衝至月台跑入車廂向多人施襲，期間卻遲遲未見有警員現身，事件導致大批市民受傷。事件發生至今超過1年，警方其後接連拘捕多人。及至本月20日，警方再就該案拘捕多6名男子(32至57歲)，疑犯分別報稱無業、地產經紀、司機及汽車維修，涉嫌暴動及串謀蓄意傷人，部分人有黑幫背景。

新界北總區重案組諮詢法律意見後，於同月21日已暫控一名40歲本地男子一項「參與暴動」罪及一項「串謀有意圖而傷人」罪，案件已於22日上午在屯門裁判法院提堂。另外5名被捕男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020