粉嶺男子持刀行劫找換店　職員抗賊保不失

粉嶺和豐街一間找換店，今晨(9月1日)8時34分，上址女職員返回升起鐵閘，準備開門營業之際，一名年約20至30歲男子尾隨而至，將女職員推入店內，亮出一把鎅刀，聲稱打劫並着她打開夾萬。

女職員不從反抗，惟在糾纏期間被鎅傷雙手，而賊人恐事敗逃去。女職員即奔出店外呼救，並報警求助。警員接報到場調查，初步相信找換店並無財物損失，女職員在場接受包紮護理後，毋須送院。警方將案暫列行劫，交大埔警區刑事調查隊跟進。

翻查報道，和豐街上周二(8月25日)亦發生劫案。兩名賊人持刀錘行劫一間珠寶店，扑爆飾櫃擸走4盤金器後，登上私家車沿聯興街逃去，珠寶店點算後發現雙賊共劫走約100萬港元金器。

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