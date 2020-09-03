研究揭胃酸倒流發病率6年增39%　嗜高脂及夜食屬高危

咳嗽或喉嚨痛，都有可能是胃酸倒流的症狀。

港人工作忙碌食不定時，胃酸倒流成為常見都市病，有最新研究顯示發病率在6年間大幅增加近40%，推算每17名市民就有1人患病。香港腸胃動力學會表示，普遍人對胃酸倒流的認知症狀是「火燒心」，但其實大部分患者無此症狀，反而會有咳嗽、喉嚨痛或聲沙，容易被誤當感冒或熱氣，未及時求醫。要預防胃酸倒流，暴飲暴食、太夜進食或嗜高脂食物均是大忌，有學者建議患者採用地中海飲食模式，有助緩和病情。

香港腸胃動力學會幹事陳萍兒的團隊發表一項新研究，研究招募了逾3000名港人，發現本港的胃酸倒流發病率由2011年的4.1%，急增至2017年的5.7%，六年間增幅約39%。而每4個患者中，便有3人患上胃酸倒流而不自知。

香港腸胃動力學會指出，胃酸倒流並非只有「火燒心」，還會出現胃酸上湧、吞嚥困難、感覺喉嚨有異物「頂住」等症狀。「火燒心」亦非常見病徵，本港僅12%患者出現中等或以上程度的「火燒心」，反而有胸痛、咳嗽、喉嚨痛、哮喘或牙齒酸蝕等非典型症狀，因此易被誤當其他疾病而延遲求醫。胃酸倒流若不及早處理，有機會演變成食道出血或食道癌。

陳萍兒表示，肥胖、胃部排空速度過慢、懷孕或患有硬皮症等結締組織失調的人士，有較高機會患胃酸倒流，如果患者有吸煙、暴飲暴食、太夜進食、進食高脂或油炸食物、飲酒或咖啡等，亦會加劇症狀。她指目前治療胃酸倒流的一線藥物是質子泵抑制劑，但有不少患者用藥後成效不彰，近年世界胃腸病學組織發出指引，建議可採用改良型釋放質子泵抑制劑（MR-PPI）治療胃酸倒流，可延長藥效時間。

要預防胃酸倒流，改善飲食習慣尤為重要，醫學博士朱海星表示，患者要戒口，減少進食高脂食物、辣椒素、酒精、茶、咖啡、蘇打水及牛奶，以及不應睡前進食。他建議患者可採用地中海飲食模式，即大量攝入蔬果、全穀類、魚類及橄欖油，並控制體重，睡前4小時吃晚飯，這些習慣均有助減低或預防胃酸倒流。

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