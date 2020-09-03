空頭支票扮即時轉帳呃找換店　警拘4名無業漢涉詐逾200萬元

警方在去年3月至6月期間，先後接獲3間位於荃灣及上水的找換店報案，指有客人要求匯款至內地銀行戶口，同時聲稱已透過銀行即時轉帳，將要匯出的金額存入找換店指定戶口。惟找換店按客人要求匯款後，始發現其存入的款項未能兌現，懷疑受騙，當中涉及金額共逾200萬港元，案件交由警方商業罪案調查科跟進。

商業罪案調查科高級督察莊子承表示，經深入調查及情報分析後，查出有關詐騙集團會以一些無效支票，經由銀行入票機存入找換店指定戶口，之後偽造收據將轉帳方式由支票存入修改為即時轉帳，然後發送予找換店，令店方以為已即時收款，不虞有詐進行匯款。警方在調查期間，亦發現詐騙集團成員會利用詐取的款項購買金飾，企圖截斷警方對贓款流向的追查。

警方掌握證據後，今日(3日)展開拘捕行動，在九龍及新界各區拘捕4名無業男子(33至74歲)，涉嫌串謀詐騙及處理贜物，他們現正被扣留調查，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民及商戶，進行支票交易時要小心轉帳帳單真偽，當涉及銀行轉帳時，可主動向銀行核實交易是否完成。市民如懷疑受騙，可致電防騙易熱線查詢。

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