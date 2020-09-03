粉嶺高球場地契延長多3個月　政府：分拆契約處理需時

備受爭議的粉嶺高爾夫球場地契上月尾到期，政府決定延長香港哥爾夫球會繼續按現有契約條款，使用高球場整幅用地3個月至本年11月30日，作為用地約滿至續期手續完成前的暫緩安排。

民政事務局表示，由於粉嶺高球場用地的契約需分拆為2張新契約處理，草擬契約的條款時會涉及較多複雜的程序，加上疫情緣故，各部門需要較長時間處理高球場用地的續約事宜。因此政府容許香港哥爾夫球會繼續使用高球場整幅用地至本年11月尾，而上述有關該32公頃土地的特別過渡安排就維持不變。

該局指出，目前香港哥爾夫球會開放其體育設施予合資格外界團體使用。在新政策下，球會須在續約期內進一步對外開放設施及向政府提交季度報告；政府將在新契約加入相關條款，落實執行有關政策。

政府於去年接納土地供應專責小組建議，決定發展粉嶺高球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途，發展局已於去年下半年開展詳細技術研究。政府會為粉嶺高爾夫球場該32公頃用地於其現有契約於上月31日到期後，訂立一個為期3年的特別過渡安排。至於其餘140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月30日。待上述租約期滿後，如粉嶺高爾夫球場用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價。

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