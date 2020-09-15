中大以內鏡機械臂根治大腸癌創全球首例　術後即日可進食

大腸癌是香港最常見的癌症，在香港致命癌症中排第二位，早期較常以開腹切除或腹腔鏡切除手術治理，惟外科手術具入侵性並有一定程度併發症風險。香港中文大學近年成功利用機械臂進行內鏡黏膜下剝離術(簡稱ESD)來治療大腸癌，該技術比腹腔鏡更微創，可將整塊附於黏膜的病變組織，連同周邊邊緣一併切除，徹底根治癌症，以減低復發機會，屬全球首例。團隊希望未來將ESD技術治大腸癌，在公立醫院普及化，縮短病人輪候時間。

現年65歲的陳女士在今年6月，透過大腸癌篩查計劃發現大腸內有腫瘤，雖然及早發現，惟腫瘤位於直腸，若腫瘤生長得太深入，或需要整個直腸切除，未來將影響病人如廁的情況。後來得到威爾斯親王醫院幫助，成功利用機械人進行ESD將腫瘤切除；陳女士手術後當日已可以正常進食。

手術團隊之一的中大醫學院外科學系結直腸外科組吳兆文教授表示，大腸癌的常規手術治療方法分別有開腹手術或腹腔鏡切除術，而內鏡治療(包括內鏡黏膜切除術和ESD)則是創傷性較低的手術，但僅適用於早期癌症。他續指，經大腸癌篩查計劃而確診的個案，超過60%是早期患者，故可透過此技術來徹底根治癌症。

中大賽馬會微創醫療技術培訓中心主任趙偉仁指，由於內鏡黏膜下剝離術是一種微創內鏡介入治療，可讓病人保留完整器官，但操作技術要求高，有穿孔和出血風險，故現時新平台系統下，機械臂可拉高切割平面進行切割，增加手術安全度。