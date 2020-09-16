幼園有限度復課　太陽島安排K1生返校熟習環境

停課多月，全港中小學幼稚園今日(16日)起，可安排不多於6分1學生回校。其中太陽島英文幼稚園(元朗分校)今年設有5班K1(低班)，今日只安排該級其中一班分成兩組，於不同時段回校上1小時適應班。現場未見有小朋友「扭計」不願上學，有家長指停課多時，女兒十分期待上學。

學生在幼稚園入口需先經過「防疫三部曲」，首先在門外按指示圖排隊等候，保持社交距離，之後透過紅外線體溫探測器量體溫，入門後又要用酒精搓手液消毒雙手。校方為每位教師特設一件圍裙，裝有一系列防疫用品，包括搓手液、消毒濕紙巾、膠手套等，以備不時之需。

小朋友首日上學，學校為加強學生衞生知識，特別教導他們如何正確消毒雙手。學校遊樂場停用，就改為玩簡單的彩傘，讓學生「郁一郁」，而進行群體活動前後亦要消毒雙手。

家長林太喜見女兒開學，稱「返到嚟學校梗係好啲啦」，又指女兒亦十分期待。她指，校方事前已多次通知家長，開學後有何新措施，亦有提供防疫物品清單，對校方防疫措施感滿意。學校以往會安排家長入內接走學生，現在則不可以，而學校暫時兩至三周內不會安排茶點予學生。

校長劉燕芬表示，對於學生能夠回校感到興奮，又指任職校長20多年，此開學模式前所未有，較以往有很大改變。她認為，順利復課是基於學校上月已在網上與學生家長溝通，及有賴教職員同心協力。

太陽島教育基金有限公司學校發展經理方科棋指，因應翻新工程等問題，今年9間分校之中只有5間分校設適應班，9月膳食費已免除，校巴方面會再作安排。他坦言，N班(學前班)收生問題「嚴重咗」，收生減少了一半，但為免影響士氣，人手未有縮減。