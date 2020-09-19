總商會批政府財政援助杯水車薪　促有效控制疫情

本港先後經歷反修例示威及新冠肺炎疫情，經濟陷入谷底。香港總商會總裁梁兆基在電台節目表示，示威令生意大跌，疫情下的禁令更冰封生意，形容香港似乎不再是營商樂土。他認為，港府的財政援助始終杯水車薪，商界冀港府有效控制疫情，令業務得以重開，又指疫情過後或仍要面對社會動盪，寄語大眾放開胸懷，互諒互讓，年輕人能守護前人的努力。

梁兆基指，有商戶在去年的暴力示威運動中，不單生意大幅下跌，更遇上無妄之災，店舖的門面裝修慘被毀壞，歷歷在目的大規模警民衝突景象實在叫人難以接受。

隨後今年初爆發的新冠肺炎疫情，政府的禁聚令完全冰封商界生意，商戶不知能否再捱得過疫情下的寒冬。雖然政府發放的應急援助，確實令商戶得以支撐多一段時間，但商界最看重的是有效控制疫情，令業務得以重開，補助支援等都只屬次要。對很多長久「被休業」的小商戶來說，財政援助始終是杯水車薪。

他慨嘆，在疫後掙扎下來的企業，相信仍須面對動盪的社會環境，目前大小企業身處於這種內外不斷的政治爭拗中，有些無所適從，且動輒得咎，形容香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土。他認為，未來的香港是屬於今天的年輕人，而大小企業更是築構年輕人未來的台階，但願大家都能放開胸懷，互諒互讓，守護前人的努力。