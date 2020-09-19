67%學生感網上授課沉悶　DSE考生稱進度大落後

新冠肺炎疫情持續反覆，學生經歷長時間停課，即使港府宣布學生將陸續復課，部分學校仍表明假如疫情轉趨嚴重，可能恢復「非面授上課」。有機構的調查發現，「非面授上課」安排的實際運作，與學生的期望有着不少落差，約67%受訪者覺得網上學習沉悶、約40%人認為有壓力，而認為網上學習愉快及感興趣不足20%。

香港基督教服務處深東樂Teen會隊長阮翹恩表示，調查在本月1日至8日進行，受訪對象主要為本港小四至中六學生，成功收回432份有效問卷。調查顯示，有過半數學生認為在網上學習期間，學校的測驗考試次數、開放校園程度、預約回校使用設施的計劃，及開啟視像鐘頭的規定，皆與他們的期望有落差。另外，有約41%受訪者的學校規定學生在網上學習期間，需穿整齊校服。

快將應考文憑試(DSE)的中六學生鄧同學表示，自上年年尾開始，學習進度已有所延緩，至今年的疫情爆發，數月來以網上方式授課令學習的進度追不上計劃，「本來應該差唔多時間開始操passpaper，但依家啲嘢(考試範圍)都未學晒」，令她的學習壓力大增。她又反映，曾有同學因沒有開視像鏡頭而被扣平時分，對校方的安排感到不合理。

而學生阿木則表示，學校的要求容易忽略了一些家庭的財政負擔及住屋空間問題，為學生增添不少煩惱和尷尬，以她為例，自己的家庭並不富裕，但有時老師會要求學生在寧靜的地方上網課，又要求學生開視像鏡頭，令她感到尷尬，「香港唔係個個都住豪宅」。

該會服務主任朱麗英建議，學校及教育局善用資訊科技的便捷，運用網絡平台主動收集學生意見，以了解學生對網上授課的想法及復課的期望。而學界及社福界於「非面授上課」期間，亦可主動關懷及支援資源匱乏的中小學生，服務團體亦可持續為資源匱乏及有需要的學生，提供網上學習支援，令他們可以安心地學習。