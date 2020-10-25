相思灣村非法開路建屋拖延執法　議員轟政府視而不見擬立會追殺

東方報業集團踢爆西貢相思灣村有人非法開墾綠化地帶，揭發有人企圖為日後建造丁屋群先開「黃金丁路」，當中亦路經一間沒有滿意紙的「神秘丁屋」。規劃署早於去年8月已發現上址土地被鋪設混凝土及進行填土工程，曾發出要求業主今年2月前恢復土地原貌通知書，惟東網本月初再向規劃署查詢，署方才檢控涉事業主。有立法會議員狠批政府監管及執法不力，擬於立法會層面跟進事件，再次促請政府嚴正執法，懲處違法人士。

西貢大環村及相思灣村被東網先後發現遭人非法開路，政府人員行動「慢半拍」，連日來只派員到場拍照，遭狠批「踢一踢，郁一郁」。相思灣非法鑿路被揭發後，有人更「裝假狗」掩飾違法行為，在水泥路上覆蓋泥土，令環境受到嚴重破壞。

曾任廉政公署調查主任的立法會議員林卓廷指，政府土地被人非法開墾及霸佔情況嚴重，其中相思灣村事件被揭發以來，政府人員只到場拍照，他認為政府應採取更嚴厲執法行動，加上大嶼山早前亦有村民擅自圍封村路，連串事件反映違法情況令人擔憂，他計劃將以上事件轉交立法會處理及跟進，亦呼籲受影響市民勇敢發聲。