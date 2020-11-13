1個半小時2宗　城門水塘猴子咬傷2行山女

荃灣城門水塘昨日(12日)下午發生2宗猴子咬傷行山客事件。首宗發生於下午接近3時，一名48歲姓鍾女子，偕同2名友人往城門水塘行山，當3人步至近主壩時，鍾女突被一隻猴子撲出咬傷右腳，同行友人報案求助，救護員到場將清醒的事主送院治理。

另外，相隔約一個半小時，即下午約4時20分，另一名49歲姓李女子，偕同2女1男友人同往城門水塘行山，4人步至近城門林道時，李女疑手持一罐飲料，被附近的一隻猴子盯上，牠衝前圖搶走飲料，並咬傷李女右手手指後逃去，友人致電報案。救護員到場將傷者送院救治。

資料顯示，今年7月28日早上8時許，城門水塘近菠蘿壩亦發生猴子咬傷行山人士，一名女子與友人步至上址時，突遭一隻猴子咬傷，女事主清醒自行報警。2018年03月11日，長沙灣大埔道金山郊野公園亦曾發生猴子「傷人」案，當日下午5時許，2名俱9歲姓劉的女童途經金山郊野公園時，2隻猴子突然衝出，並咬傷2人的腳部後逃去，其他途經人士見狀，協助報警。警方及救護員接報到場，為2人初步治理後再送院。