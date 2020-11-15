美國大選：首次稱拜登贏　特朗普斥操縱選舉

美國大選硝煙漸散，翻盤機會渺茫的總統特朗普仍拒絕承認落敗。東岸、中西部及西岸多個地上周六（14日）有特朗普支持者上街，抗議選舉舞弊；首都華盛頓爆發左右翼衝突，有人燒國旗及發射煙花攻擊，至少20人被捕。特朗普周日（15日）在Twitter發文，首次表示民主黨對手拜登「勝出」，但指控操縱選舉，揚言「我們將勝出」及「我絕不認輸」。

特朗普支持者在華盛頓、密歇根州、伊利諾伊州、德州、內華達州、俄勒岡州及加州等地遊行。特朗普支持者在華盛頓舉行3場活動，分別是「停止竊取選舉」、「為特朗普遊行」和「百萬人讓美國再次偉大」，並邀請亞利桑那州共和黨眾議員戈薩爾、賓夕凡尼亞州共和黨眾議員凱利到場演講。包括驕傲男孩（Proud Boys）、守誓者（Oath Keepers）等極右組織亦有成員前往華府遊行；拜登支持者則在市中心及聯邦最高法院附近聚集。

特朗普乘專車前往維珍尼亞州高爾夫球會時途徑自由廣場，不少支持者向他歡呼，有人大喊「美國、美國」和「多做4年」，有人跑步圖追上車隊；但特朗普專車只作慢駛，他在車廂內揮手致意，並沒有停下來與支持者見面。

《紐約時報》、全國公共電台（NPR）等主流傳媒報道指，僅有數千名特朗普支持者參與華府遊行；曾與特朗普關係密切的霍士新聞表示，有數萬名特朗普支持者出席遊行。Twitter的鳥瞰片段顯示，華盛頓街頭一片旗海及人頭湧湧。特朗普在Twitter標註霍士新聞的帳戶，指對方及其他假新聞沒有報道遊行情況。

特朗普在Twitter表示，有人操縱選舉拒絕讓觀察人員監票，聲稱投票表格由激進左翼公司Dominion列出；該公司聲名狼藉，德州沒有採用，成為他在該州大勝關鍵；又指控有人以選票機故障為由，來掩飾盜取他的選票，並批評郵寄選票是「惡心的笑話」。他聲言只有假新聞媒體才認為拜登勝出，「我們仍有漫漫長路」，並再次重申這場選舉被操縱。

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