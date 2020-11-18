朱凱廸陳志全許智峯　涉立法會潑臭水事件被捕

三名前立法會議員涉國歌法立法會三讀潑臭水事件，今晨被警方拘捕！警方重案組探員今日(18日)清晨6時許，掩至前立法會議員朱凱廸位於八鄉錦上路元崗新村寓所將其拘捕。朱凱廸的Facebook戶口則在早上7時許發出貼文，指約於今晨6時40分被警察上門拘捕，與立法會國歌法三讀期間潑臭水事件相關。

另外，前立法會議員「慢必」陳志全亦被警方拘捕。陳志全的Facebook戶口亦在早上7時發出貼文，指事件亦涉及立法會臭水事件。

前立法會議員許智峯今早亦被警方上門拘捕。許的Facebook戶口亦貼出相文及圖片指許智峯今早被警方上門拘捕，被指他分別於5月28日及6月4日於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，以違反權利及特權條例第17C藐視罪及侵害人生罪拘捕。在被捕過程中，警方指許智峯於立法會會議室內在國歌法三讀期間，將帶有臭味的液體潑向地下，指其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又指令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫。據知，許智峯現被送往西區警署接受調查。

據悉，事件涉及今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下或潑出發出惡臭的液體有關。港島總區公眾活動調查組今日採取行動拘捕3名本地男子，年齡介乎36歲至48歲，均為前任立法會議員。

被捕罪名為香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪

政府因應疫情，押後立法會換屆選舉，而全國人大委員會亦破天荒決定現屆立法會繼續履行職務不少於1年，但朱凱廸和另一名議員陳志全在9月28日表明不延任，任期至9月30日結束。

在此之前，朱凱廸與現任立法會議員許智峯、尹兆堅、黃碧雲等8名泛民議員及助理，分別於本月1日及2日被捕，他們被指於今年5月8日在立法會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，於本月6日在西九龍法院提訊。法庭將案件押後至明年2月11日再訊，各被告准以現金1,000港元保釋。