張祺忠兒子出庭作供　指父親近年容忍度下降

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，辯方今午(18日)傳召被告的兒子張思博作供。他形容母親為人心直口快，容易對人說「唔啱聽」的說話 ，她亦不時責罵父親，甚至用粗口罵他，父親很少反駁。惟近年父母矛盾較多，爭吵較激烈，父親的情緒起伏亦較大，對事情的容忍度下降，遭母親責備時會怒目而視，更會邊走邊自言自語。

現時任職政府牙醫的張思博供稱，父親張祺忠性格樂於助人，態度有禮、友善，願意協助有困難宿生，未曾見過他使用暴力。相反，母親陳慧文對他們姐弟的要求高，並會用盡一切方法令他們做到其要求，包括體罰，故他們亦較容易與母親有拗撬。

張續稱，母親雖然亦關心他人，但就心直口快，很容易口不擇言令他人不快。他舉例指母親勸外婆做運動保持健康，亦會令外婆覺得是詛咒。

她亦經常埋怨父親收入不多，要靠她投資來維持生計，否則便要「揸兜」。她激動時更會責備父親甚至說粗口，包括斥對方「X街」、「去死啦」及「廢」等，即使在其他人面前她亦會照罵。

而自2016年起父母爭吵變得激烈，父親的情緒起伏亦較大，對事情的容忍度下降。例如他不時會向幾近禿頭的父親頭上灑水開玩笑，以往父親都笑着回應，但2018年開始卻一反常態對他怒目而視，嚇得他不敢再做。