Atlas Air抵港貨機降落失事　調查指飛行員失誤列嚴重意外

Atlas Air一輛波音747-47UF型貨機，於2018年8月30日降落香港國際機場時，右側的3號及4號發動機整流罩及4號發動機受損。民航意外調查機構今(19日)發表調查報告，並把意外列為嚴重事故。調查指是因操控飛行員過度操縱輸入，飛機出現急劇右偏航和顯著右傾斜，導致3號和4號發動機的進氣罩、風扇罩和平動整流罩底部損壞。

根據調查報告，意外當日早上11時53分，飛機在25R跑道着陸時，先轉向跑道中心線右側，再突然轉向中心線左側，然後再急劇向中心線右側傾斜。向右傾斜令右翼高度降低，導致3號和4號發動機整流罩的底部與跑道接觸。意外發生時共4名駕駛人員及1名乘客，幸而無人受傷。根據國際民用航空組織的準則，事件歸類為嚴重事故。

調查報告提出一項安全建議，要求飛機營運方在年度檢查中，檢視有機組資源管理(Crew Resource Management)。民航機意外調查機構發言人則稱，調查目的是找出嚴重事故發生的經過和起因，以期避免同類事件再次發生。