數碼電視下月1日全面實施　仍有5.8萬戶用模擬電視

數碼電視廣播將於12月1日零時零分全面實施，屆時仍在使用模擬電視的住戶，將無法收看本地免費電視節目。根據最新的調查結果，截至今年10月仍有約2.2%住戶、即約5.8萬戶仍使用模擬電視，當中有少於10%住戶因經濟原因未轉用數碼電視。有需要住戶可申請關愛基金數碼電視援助計劃，選擇加裝數碼電視機頂盒或轉用數碼電視機，有關計劃將推行至明年7月15日，即數碼電視廣播全面實施後仍接受申請。

關愛基金數碼電視援助計劃自本年1月推出，由香港社會服務聯會負責推行，正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶均可提出申請，過程中無須再經過資產審查，申請人可選擇安裝數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機。社聯表示，截至本月23日，計劃共收到超過22,800宗申請，並成功為超過19,200個合資格住戶安裝數碼電視器材，當中約95%選擇數碼電視機。

社聯又提到，雖然計劃服務承諾是收妥申請文件起計8個星期內預約申請人上門安裝，但現時已與承辦商加強服務，會集中資源處理11月中前收到的申請，趕在12月1日前、即數碼電視廣播全面實施前，加快完成安裝，令他們在12月看到數碼電視廣播。