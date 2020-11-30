模擬電視廣播今終結　數碼電視援助推行至明年7月

香港模擬電視廣播將於今晚（30日）11時59分終止，明日（12月1日）將會全面開始數碼電視廣播。商務及經濟發展局指，今年10月的調查發現有約2.2%住戶（約5.8萬戶）仍然使用模擬電視，當中不足一成因經濟原因而尚未轉看數碼電視。

當局指出政府委託香港社會服務聯會推出的「關愛基金數碼電視援助計劃」，會推行至明年7月15日，繼續協助有經濟需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材。有關住戶只需要添置數碼電視接收器材，便能繼續收看本地免費電視節目。

社聯最新數據顯示，截至今日，已收到約2.4萬宗申請，及為超過2.07萬個合資格住戶成功安裝數碼電視接收器材，仍在處理的申請約有2200宗，另有約1100宗申請經審查後不符合申請資格或自願退出。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，數碼電視廣播是全球趨勢，除了提供更佳的聲音及畫面質素外，還可以更有效使用珍貴的頻譜資源。騰出的頻譜可以作多種用途，包括供5G的高增值流動電訊服務使用，提升網絡容量，並紓緩現時擠塞的室內流動電訊熱點。