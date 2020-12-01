再多8食肆有確診者到訪 24歲男患者潛伏期曾訪3餐廳

有患者潛伏期間曾到尖沙咀海港城的食肆。

第四波疫情來勢洶洶，各階層均有人染疫。衞生防護中心昨晚(11月30日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多8間食肆上疫榜，包括尖沙咀海港城港威商場的城中鴨子、圓方商場Greyhound Café和稻成亞丁等。

資料顯示，一名居於君臨天下1座的24歲男患者(編號5531)潛伏期間曾到訪多個地點，包括圓方商場Greyhound Café及稻成亞丁、海港城港威商場的城中鴨子。他在上月19日亦曾到訪最早出現「歌舞群組」患者的灣仔三湘大廈Starlight Dance Club。

同屬歌舞群組、居於觀塘樂華南邨安華樓的63歲女患者(編號5849)亦分別於上月21日光顧彩虹新志興至尊燒鵝大王，以及於上月24日到訪九龍灣德福廣場一期麥當勞。

「新增確診者到訪的餐廳名單」

九龍

●尖沙咀圓方 Greyhound Café

●尖沙咀圓方 稻成亞丁

●尖沙咀海港城港威商場 城中鴨子

●彩虹龍池徑60號 新志興至尊燒鵝大王

●九龍灣德福廣場一期 麥當勞

●觀塘開聯中心 辣蟹莊

●觀塘東廣場 陶源酒家

新界

●荃灣享和街59號 好彩酒樓