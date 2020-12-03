首批新冠疫苗將被西方壟斷　藥劑師學會料港最快明年中可接種

新冠肺炎全球肆虐，各國正加緊研發疫苗，在率先公布第3期臨床研究初期數據的3種候選疫苗中，有效率均達70%至95%。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明預料，首批疫苗將由西方國家全數搶購，又透露加拿大已預留資金訂購近全國人口9倍劑量的疫苗，而港府前日(1日)曾表示，已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗。崔預計香港最快於明年年中優先向高危群組接種，而全民接種則要等到明年底。負責香港市場的復星醫藥補充，正向本港衞生署申請使用權，若申請獲批，輝瑞疫苗可在明年第一季來港。

崔引述世界衞生組織指，新冠肺炎疫苗只要是安全且50%有效已可接受，而英國於前日獲緊急使用授權批核，由「BioNTech」、輝瑞等藥廠所研發的核酸疫苗(mRNA)，是最新疫苗研發技術，有效率高達95%，數據令人驚喜。

崔提醒港府在購買疫苗時，應選購最少兩種不同的疫苗，以確保穩定供應，此外亦不應排除以極低溫技術運送及儲存的疫苗，因此類疫苗可最快推出市面且生產量高，同時要向市民提供更多關於疫苗的資訊。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，歐美疫情遠較香港嚴重，港人明年才能接種疫苗並非太遲。他強調即使接種疫苗後，仍有部分接種人士未能產生足夠的免疫原，有機會感染新冠肺炎，因此市民要有心理準備，須保持良好的衞生習慣，包括戴口罩。

港府早前表示，中央政府於有需要時會為本港提供國產疫苗，有市民憂慮其安全性，林相信，衞生署做好把關工作，最重要以科學數據作參考。