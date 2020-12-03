6條龍運巴士路線將行經屯赤隧道　車費減最多46%

連接屯門南及港珠澳大橋香港口岸的屯門赤鱲角隧道將於本月27日通車，主要營辦機場巴士線路的龍運巴士表示，經運輸署批准後，通車翌日(28日)將有6條龍運巴士路線將行經屯赤隧道，全部為來往屯門、洪水橋及機場的路線，屆時由屯赤隧道轉車站往機場只需約10分鐘。龍運指改行新路線後將不經青嶼幹線及北大嶼山公路，行車路程及時間均大幅減少，故改道路線均會大幅減價，減幅達14%至46%。龍運會與運輸署審視首階段情況，跟進元朗及北區巴士改道安排。

率先行經屯赤隧道的巴士線包括A34、A33、A33X、E33、E33P及NA33，首個使用新路線的巴士線為通宵線NA33，首班車將在本月28日凌晨零時17分，由機場國泰城開往屯門富泰邨，收費會由原來40港元下調至28港元，即減價30%，路線經調整後會先行大橋往機場。至於2條「E線」則會由13.9港元至14.3港元下調至一律12港元，經修訂後兩線會途經蝴蝶站及龍門路近蝴蝶灣，方便屯門區的乘客往返東涌及機場後勤區，E33P線往機場方向將試辦兩班車，分別在晚上6時30分及7時由兆康南開出，試辦期至明年3月31日。

至於「A線」巴士方面，A33及A33X的車費，將由原來27.7港元下調至15港元，減幅達46%，並將新增A34線全日服務屯門54區，以取代現時只提供一班車的A33P線；A33總站則會由屯門悅湖山莊遷往屯門公路轉車站，上午繁忙時間班次會加密至20分鐘一班；A33X會改經新墟一帶。

龍運表示，乘客於屯赤隧道轉車站轉乘指定組合路線可享有巴士轉乘折扣優惠，而現時龍運「A」線與路線S64、S64X、S65及九巴路線的巴士轉乘計劃將繼續適用。龍運會加派外勤人員到主要站點協助乘客，並在各個巴士站張貼乘客通告，方便乘客了解路線及站位更改。