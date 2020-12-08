港府再禁晚市堂食　業界料再多逾千間食肆「捱唔住」

第四波疫情下港府再度禁止食肆晚上6時後堂食，只可以外賣，據悉本周四(10日)生效。有業界人士表示，預計再多1000多間食肆「捱唔住」，並進一步推高失業率，希望港府推出援助支援業界。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，在禁聚令、禁堂食令的「雙辣」措施下，對於業界生意大受打擊，估計業界會損失約65%生意額，相等於75至80億港元，觀乎港府在7月時、即第3波疫情曾實施晚市禁堂食令，當時業界生意額均重挫60%，只能靠防疫抗疫基金及保就業計劃勉強支撐，但今次仍未得悉港府會實施哪類支援措施援助業界。

他續指，過去11個月已有2000多間食肆結業，本來以為12月可以挽回過去一年損失的生意，如今再度實施晚市禁堂食令，恐令倒閉潮加劇，預計再多1000多間食肆「捱唔住」，並進一步推高失業率，希望港府能動用財政儲備援助食肆、酒吧、批發等業界，當中涉及過百萬員工的就業。

另外，政府擬關閉健身中心、體育處所、美容院及按摩中心，香港美容業總會創會主席葉世雄表示，對於港府要求美容業界再度停業感到極度失望，美容院在整年疫情中只涉及數宗確診者，加上在上一波疫情出現「零確診」，反映業界的防疫措施做得良好，但奈何政府仍把美容業界放在停業之列，感到大惑不解。

他又指，雖然當局聲稱「擔心」再度出現爆發，但他認為「是否擔心有人犯法而先拉人去坐監先？」又稱港府先後兩次要求業界在營業高峰期間停業，分別是夏天以及今次聖誕新年假期前，消費者在目前狀況下沒有信心預約光顧美容院，因此對於何時恢復營業不抱期望。