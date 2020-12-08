網民熱話：無視山火風險　缺德行山客亂彈煙灰被鬧爆

有年輕人行山時吸煙及隨地彈煙灰，被斥「害己害人」。

疫情下不少運動場所被封閉，行山便成市民的假日活動之一。不過行山客數目增加，質素便反而下降。近日有人被拍攝到在山上吸煙及亂彈煙灰，令其他行山客髮指，直斥其行為自私。

網民Leonardo Deliromi前日(6日)在Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」分享登大帽山時的見聞，拍攝到有數名穿着日常裝束的年輕人行山，期間竟然站在茂密的草地上吸煙。發文者指，「一身名牌咁行山，擺明係跟風去打卡。仲要喺度食煙，煙灰隨地扔」。

網民不斷批評相中行山客缺德，指其亂彈煙灰會「害己害人」，「如果因為煙頭而起山火點算」，又直指若有更多同樣行為，甚至可能造成「八仙嶺山火2.0」。亦有網民指「着返件行山衫先上山啦」，「一身名牌打卡唔係問題，山上食煙真係罪大惡極」。

網民有話說：

Chris Chan：行山食煙，不知所謂，又強迫人食二手煙，又會增加山火可能性

Yiu Cheuk Chucky：佢哋當旺角行街咩着到咁樣行山

Waiwai Lam：整熄啲煙頭先好走呀！我唔想再見到八仙嶺事件！

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