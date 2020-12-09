今增104宗確診　4地點爆疫須強制檢測　包括葵盛西邨第8座居民

第4波新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(9日)新增104宗確診，包括5宗輸入個案、35宗本地源頭不明個案，及64宗相關個案。相關個案中，歌舞群組再添12病例，群組累計逾690宗確診；將軍澳日出康城9期地盤群組再多1人中招，1人與東華三院方樹泉日間活動中心群組有關，本港累計7,180宗確診。另有逾60宗初步確診。

另外，將軍澳藍田隧道地盤5名紮鐵工人確診；一田百貨沙田分店新增1宗確診個案，及6宗初步確診個案；葵盛西邨再多4宗確診；亞洲博覽館檢疫設施5號館增1人染疫，累計個案13宗；衞生防護中心亦有1名員工確診。

張竹君指，由於多個群組出現爆發迹象，政府將根據防疫條例，要求下列人士作強制檢測，包括11月18日或以後，曾於葵盛西邨第8座逗留逾2小時人士；11月19日或以後，曾於馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣逗留逾2小時人士；11月28日或以後，曾於一田百貨沙田分店1及2樓工作人士；以及將軍澳藍田隧道地盤的工作人員。

另外，鑽石山志蓮護理安老院1名職員確診，有3名職員及5院友列密切接觸送檢。該安老院負責人表示，確診護理員主要在3樓工作，負責院舍護理工作。