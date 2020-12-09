本月22日起外國入境香港　須乘專車到指定酒店坐疫監

政府計劃規定所有由中國以外地區抵港人士，須到「指定酒店」接受14日強制檢疫。酒店業主聯會今日(9日)透露，相關安排將於本月22日起實施，而指定酒店將提供約1萬間房間，價格由數百港元至1000港元一晚不等。

酒店業主聯會總幹事李漢城接受電視節目訪問時透露，政府最快將於本周五(11日)公布相關酒店的名字、地點等，據他了解，落實時間會在本月22日正式開始。換言之，本月22日之後抵港的海外人士，要遵從法例入住指定的檢疫酒店。

他表示，政府跨部門小組近日檢查指定酒店的通風、冷氣等系統，是否達到防疫標準。由指定酒店提供的約一萬間房，大部分由數百港元至1000港元一晚，分布在各區，相信回港市民有足夠多選擇並能夠負擔。

食物及衞生局局長陳肇始昨日(8日)曾表示，未來數星期將有不少留學生返港，為嚴防外來輸入個案，所有由中國以外地區抵港人士，須到指定酒店接受14日強制檢疫，政府將安排專車由機場接載他們到酒店，以減少他們與社區的接觸，政府正與酒店敲定具體安排，將會盡快公布。東網正向食物及衞生局查詢。