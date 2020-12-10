理大研發城市無縫定位系統　手機定位精準度可保持於10米內

不少市民使用手機定位系統方便出行，而系統背後依賴接收衞星信號是否順暢。香港高樓林立，衞星信號不時被大廈阻擋及反射，令系統出現誤差。理工大學團隊日前開發「城市無縫定位系統 」，特色是可融合使用多個全球衞星導航系統（GNSS）的數據、三維城市建模技術，以及從手機傳感器收集的數據，令接收到衞星信號的機會增加2倍以上，從而大幅提升準確度，讓手機定位的精準度保持在10米以內。

理大土地測量及地理資訊學系教授陳武與其團隊，花費逾兩年時間研發無縫定位系統。此系統克服了衞星信號於高樓密集城市受阻的難題，讓手機定位的精準度保持在10米以內，而特定專業接收器的定位精準度更可於10厘米以內。當系統配合雲端伺服器就可實時更新定位數據，支援不同的智慧城市功能，實現智慧出行。

陳武指出，系統可同時使用全球四大GNSS系統，包括中國的北斗、美國的GPS、歐洲的Galileo和俄羅斯的GLONASS的數據，增加接收衞星信號的機會。陳武今(10日)解釋指，我們最常用的GPS系統只有約30個衞星信號，而新系統接收的衞星數目可跳升至100個以上，相等於接收直線衞星信號的機會大增2倍以上，令系統能更加準確。

此系統將於創新科技署本月23日至31日舉辦的「創新科技嘉年華2020」展出，嘉年華會以線上形式舉行，屆時市民可登上innocarnival.hk網頁，觀賞本地發明及研究成果展覽、參加創科工作坊及講座等。