港政局動盪致移民潮　下半年欲移民英國港人急增5成

本港政局近年嚴重動盪，《港區國安法》實施，加上港府防疫不力，經濟大受打擊，令市民對香港失去信心，紛紛出走移民。有移民顧問公司指出，因本港政治事件及英國宣布放寬BNO持有人移民要求，今年5月接獲的移民查詢「火箭式」飆升至逾800宗。該公司今年下半年調查客戶心儀移民地點，發現希望移民英國的受訪者較上半年急增49%，澳洲亦增加30%，相反，與香港生活較相似的亞洲則急跌27%。

美聯移民顧問公布調查，今年本港移民趨勢如坐「過山車」，查詢數字由年頭因疫情一度回落至雙位數字，到年中因英國放寬BNO港人移民門檻，一度飆升至逾800宗查詢。澳洲7月延長港人臨時畢業及工作簽證，變相幫助港人申請永久居留權，而加拿大在11月宣布放寬港人移民門檻，查詢數字卻未有顯著上升。

至於心儀移民國家方面，欲移民英國的客戶，下半年急升49%，同樣有放寬措施的澳洲及加拿大，分別上升30%及9%，而歐洲亦上升12%，相反亞洲則急跌27%。該公司高級策略總監鄭天殷分析，移民英國只需BNO，門檻較低，故較受歡迎。台灣雖然門檻同樣較低，更與港人語言及文化相通，本料受年輕一代青睞，但因澳洲及加拿大亦放寬移民要求，變相亦令年輕人有意轉投該兩國。

鄭續分析，專業或高收入人士欲盡快取得另一國籍，不介意「金錢換取護照」，選擇居留要求低、投資門檻較高的國家。不過，因疫情封關等因素，加上港人或怕移民後收入不如以前，可能選擇先留港儲備資金並取得護照，待時機成熟才移居，如選擇葡萄牙及瓦努阿圖等移民監相對要求低的國家，以盡快取得另一護照。

她又預測，隨着多國陸續放寬港人移民門檻，比起年中只有英國「一條後路」，不少有移民念頭的港人紛紛減慢腳步，會透過詳細資料搜集及考量再作決定，故料未來有關查詢會減半。