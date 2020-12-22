民調指近60%受訪者不滿施政報告　創本屆政府任內新高

政府於11月發表新一份《施政報告》，最新的民意調查結果顯示，有58.9%的受訪者對《施政報告》表示不滿意，而在施政報告6個主要範疇，對教育政策範疇表示不滿的受訪者更高達63.6%。翻查過住的民調結果，特首林鄭月娥上任後發表了4份施政報告當中，本年的施政報告不滿率最高。

香港中文大學香港亞太研究所於本年12月8日至15日晚上進行電話訪問調查，探討大眾對施政報告的評價，並成功訪問了709名18歲或以上的市民。調查結果發現58.9%受訪者不滿意今年的施政報告，較去年的調查上升1.1個百分點；表示滿意的僅10.1%，較去年下降0.9個百分點；而表示「普通」的則有27.3%，較去年微降1.4個百分點。如果將今年的施政報告與2018年的施政報告調查作比較，可見不滿的比例增加30.1個百分點，滿意的比例下降25.7個百分點，而「普通」的比例下降6.3個百分點。

調查又詢問了受訪者對施政報告中6個主要政策範疇的滿意程度。不滿率最高的是教育政策，有63.6%，而表示滿意及「普通」的受訪者分別佔11.3%和21.4%；緊隨其後是房屋及土地供應政策，不滿率亦高達54.9%受，僅6.4%受訪者表示滿意，32.6%回答「普通」；在落實一國兩制方面，16.8%受訪者表示滿意，回答「普通」和不滿的比例是21.8%和54.6%。

在抗疫政策方面，表示滿意的受訪者僅佔 7.3%，36.8%回答「普通」，不滿意有53.9%；至於就業政策，8.3%受訪者滿意有關政策，33.5%回答「普通」，51.2%表示不滿；而「振興經濟」方面，只有10.6%受訪者表示滿意，回答「普通」和不滿的比例是36.6%和48.8%。

另外，翻查研究所過往對施政報告進行的民意調查，市民對2017至2020年4份施政報告的不滿率分別為17.5%、28.8%、57.8%以及58.9%。由此可見，在林鄭月娥上任至今，市民對施政報告的評價每況愈下，而對今年的施政報告最為不滿。

議員葛珮帆指，從反修例風波到本港爆發疫情，政府表現力有不遞，導致施政報告亦難以令市民恢復信心。她指香港教育問題存在已久，在反修例風波期間更屢次出現有教師利用教學平台向學生灌輸極端信息，不少學生被「洗腦」後作出違法行為。葛批評政府未有制止部分失德教師禍害學生，在施政報告中亦未有着重處理大學「無王管」、教師教學質素惡劣等問題，認為施政報告中的教學範疇評價低是理所當然。

議員柯創盛指房屋及土地供應一直困擾市民，但政府在施政報告中提及的政策無新意、「超級炒冷飯」。他指今次施政報告提及的房屋及土地供應政策大部分屬於長期措施，政府未能縮短臃腫的程序之餘，市民短期內亦未有得益，難免引起市民不滿。

另外，香港民意研究所今日(22日)發表香港人身份認同調查結果，顯示無論按認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身份都繼續排行第一位，但相對半年前的調查，「香港人」身份的評分下降3.6分至79.5分，是2017年12月以來的新低；而認為是「中國人」或「中華人民共和國國民」的評分均創2019年12月以來新高，分別上升0.3分至54.9分，以及上升2.6分至49.3分。