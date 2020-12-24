乙明邨無染疫居民不獲檢測證明而被困　議員批政府部門欠溝通

政府向沙田乙明邨明恩樓發出新冠肺炎病毒強制檢測公告，跨部門人員更於今早（24日）到明恩樓突擊巡查，要求出入居民出示檢測結果通知方能外出。惟當區區議員丘文俊指衞生署收集居民樣本時，已表明不會向沒有確診的居民通報結果，致過千居民根本無法出示證明外出，直斥政府部門間沒有溝通及協調，導致過千居民無奈受困，甚至未能準時上班。東網正向衞生署查詢相關事宜。

沙田區議員丘文俊指，早於上周居民向衞生署遞交樣本瓶作檢測時，已被告知若沒有確診，則不會收到任何短訊通知。但今早（24日）跨部門人員卻要求居民出示檢測結果，令居民無所適從。他批評部門之間零協調，施政混亂及欠統一，令到約2000名居民受影響，包括上班一族及長者。

東網記者翻查資料，發現根據衞生署的指引明確顯示，化驗結果需約3-5天，如沒有確診，不會通知，反映部門之間行政混亂。

另外，東網記者今到場視察，發現不少居民排隊檢測時，沒有按規定相隔1.5米距離，惟負責檢測職員仍懶理，處事粗疏，恐成播疫溫床。同時，有居民因在烈日當空下排隊進行檢測，甚至因此不適，需用救護車送院，反映檢測安排欠妥當。