政界批黎智英獲准保釋欠缺國安思維　憂隨時潛逃　促國安委出手

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及欺詐罪，早前獲高等法院法官批准保釋引起各界質疑。有政界人士批評有關裁決涉對國安法理解不當，完全欠缺維護國家安全意識，又認為黎智英反華立場廣為海內外知道，與外國勢力特別是美國政府關係千絲萬縷，案件在香港特區未必能獲妥善處理，應交由香港特區維護國家安全委員會(國安委)及駐港國安公署處理。

根據國安法第42條，香港特別行政區執法、司法機關在適用特區現行法律有關羈押、審理期限等方面的規定時，應當確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪。對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。

對此，香港政協青年聯會常務副主席、時事評論員陳志豪批評，黎智英一直以來散播仇恨及反政府訊息，嚴重危害國家安全，認為他不應該獲保釋，質疑批准他保釋的裁決欠缺維護國家安全的意識，錯誤理解國安法條文，政治上「太過天真」。

此外，陳志豪形容黎智英反華立場廣為人知，與外國勢力，特別是美國的關係千絲萬縷，擔心香港無法處理其案件，應交由國安委及駐港國安公署處理，相信更能完全掌握黎的罪證，披露他的惡行。

議員陸頌雄亦對黎智英獲批保釋百思不得其解，他指最近涉及黑暴或與外國勢力有關的案件，屢有被告或「台前幕後」人士棄保潛逃。今次黎智英只需交出1000萬港元的保釋金，對黎而言明顯只是小數目，單是壹傳媒股價「炒上炒落都唔止呢個價」。

陸認為，黎並非普通疑犯，審核其保釋時應認真評估他的潛逃風險及近期屢有潛逃前科的形勢。而且，黎自保釋之後，頻密在寓所會見民主派人士，不排除有「幕後指揮」的情況，潛逃風險甚高，認為國安委及駐港國安公署更適合處理有關案件。

根據港區國安法，國安委的職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定國安政策；推進國安法律制度和執行機制建設，以及協調國安的重點工作。而國安公署則監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責，依法辦理危害國家安全犯罪案件。