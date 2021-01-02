東華學院學生考試後發燒　初步證實無確診

新冠肺炎疫情持續，東華學院有護理系學生12月31日於京士柏校舍考試後，出現發燒、作嘔等症狀，由救護車送院。據了解，該學生的家人確診，所住大廈需強制檢測。校方今日(2日)表示，該學生出現腸胃炎症狀，首次病毒檢測證實無確診。校方憂慮延遲考試或轉為網上評核會影響專業資格認受性，因此安排現場考試，如學生居於強檢大廈，需另外補考。

在東華學生Facebook交流專頁「TWC Secrets」，隨着消息流出，充斥學生的擔憂和不滿。有當天同場考試的學生聲稱，當時講堂後樓梯已封，學生只能循一部電梯離開，人流超過30分鐘才疏散，認為有感染隱憂。有學生指校方沒有延遲或更改考試安排，也遲遲不公布該同學的檢測結果，質疑校方企圖隱瞞。有學生批評：「學校90%科目都和公共衞生有關，都可以無公共衞生防護意識，哪間大學沒有網上考試？」

東華學院回應說，該名學生試後出現腸胃炎症狀，首次病毒檢測結果顯示無確診，將接受第二次檢測。學院已於1月1日全面清潔及消毒校舍。考試安排方面，校方憂慮網上考試有監考漏洞等隱憂，對考生不公，且影響專業資格認受性。由於大部分考生修讀護理及輔助醫療專業，考試延期會導致延遲畢業，並為日後的公營醫療系統增添壓力，因此仍安排現場考試。

而考試期間，學生需量體溫、戴口罩、保持1.5米的距離等。如學生於考試日正接受政府指定的強制檢疫，則不可赴考，日後再申請補考。另外，校方早前已宣布取消或以網上評核方式，代替32科語文及通識科目考試，減少學生回校應考次數。