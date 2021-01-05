周梓樂死因研訊完成結案陳詞　裁判官將引導陪審團裁決

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今（5日）作結案陳詞。死者家屬指出警方預設的調查方向是梓樂意外墮樓，部分專家證人為印證警方的觀點，作出大膽且欠穩妥的推論。警方則表示當天執勤的警員克盡己任，沒有阻礙救援，而陪審團應綜合一切證供，若意外墮樓的可能大於其他原因，就可作出相關裁決。研訊押後至本周四（7日）繼續，屆時將由裁判官高偉雄引導陪審團作裁決。

死者家屬由代表律師作結案陳詞，首先指梓樂為人積極向上，對父親充滿關懷。他當晚與友人通訊時，表示到停車場是為觀看附近的警民衝突情況，但後來不知因何事墮樓受傷。

雖然有專家證人推論梓樂是誤會石壆後方有行人路，才意外跨出石壆墮樓，但是家屬質疑其推論，指專家的研究受到警方的角度所限制，即警方調查閉路電視時，發現當晚有他人嘗試跨過石壆，故作出初步看法是梓樂作出同樣行為才意外墮樓。

家屬亦認為有關推論並不穩妥，例如石壆並非矮牆，有一定高度，會否容易讓人產生錯覺去攀爬，加上警方提供的閉路電視校對時間已被證實出錯，而停車場的閉路電視存有盲點，故認為陪審團須仔細審視有關推論。

警方代表則指，當晚執勤的警員沒有阻礙救護及見危不救，因消防員表示不需協助，警方才繼續掃蕩任務，形容是各司其職的做法。至於梓樂是因中彈或催淚煙墮樓的說法，純屬臆測，沒有任何醫學報告支持此說法。

警方亦將矛頭直指廣盈閣的物業管理公司，斥其容許私車家亂泊，阻擋消防閘門而導致救護車延誤，並指造成尚德邨馬路堵塞的人正是示威者們，他們見救護車駛近卻寸步不讓。

警方又指，雖然校對時間出錯，但閉路電視記錄是真實無誤，而陪審團應該考慮證供，去推論梓樂是否意外墮樓，如停車場結構本身潛在風險，誤導途人跨過石壆。直至出事後，停車場公司才安裝標語，警告途人切勿攀爬。

至於消防處方面，家屬在陳詞尾段表示沒有任何對於消防和救護人員的指控，明白他們當時盡心盡力搶救梓樂，並表示感謝。消防處代表陳詞時，向家屬表達慰問。